"La 18 ani, prefera sa se uite la meciuri Nadal - Federer in loc sa mearga la cinema" | Cine este pustiul care poate duce tenisul italian pe noi culmi 

Italianul Jannik Sinner a jucat tenis pentru prima oara la varsta de 7 ani, iar unsprezece ani mai tarziu se regaseste in prima suta mondiala, pe locul 73 ATP.

Cu o inaltime impozanta de 1,88 metri si un joc complet, similar cu cel al altor membri ai noii generatii, ca Nick Kyrgios ori Felix Auger-Aliassime, Jannik Sinner si-a impresionat antrenorul, Riccardo Piatti prin intensitatea pasiunii pe care o poarta sportului pe care il practica.

Si parte! AUSTRALIA here we come!! First time for me, looking forward to it! pic.twitter.com/CyV7N2b7bY