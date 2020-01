STANGACE PRECUM HAGI | Cate "duble" a facut Simona Halep cu mingea de fotbal: tu poti sa o intreci? 

Simona Halep i-a dat pe spate pe fanii fotbalului in timpul unei incalziri facute la Adelaide. Numarul 3 WTA a tinut mingea in aer pret de circa 22 de secunde, lovind-o de nu mai putin de 37 de ori.

Halep a etichetat pagina clubului din Liga 1 detinut de Gheorghe Hagi, Viitorul Constanta, cu mesajul: "Viitorul Constanta, merge?".

Best footy skills? Simona Halep for sure! https://t.co/JdrpJwtirG pic.twitter.com/L2PTZqjWAO