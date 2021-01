Detalii de ultima ora in cazul fotbalistilor de la Astra acuzati de dopaj: "Jucatorii au pierdut!" Ar putea rata tot sezonul

Seto, Ionita si Fatai au fost suspendati provizoriu in luna septembrie.

Ei au fost surprinsi cand si-au administrat intravenos niste vitamine la o clinica din Bucuresti. Clinica respectiva a postat fotografii cu acele momente pe o retea de socializare, iar Agentia Nationala Anti Doping s-a autosesizat.

Potrivit ProSport, jucatorii au recunoscut ulterior ca li s-au administrat mai mult de 100 de mililitri de substanta, fapt ce este interzis de catre Wada.

Presedintele ANAD Cristi Balaj a dat noi detalii despre procesul care ii vizeaza pe cei trei. Fostul arbitru a explicat ca joi, 14 ianuarie, a avut loc al patrulea termen in acest proces, la care s-a hotarat ca decizia de suspendare provizorie a celor trei a fost luata corect.

"S-a prezentat avocatul jucatorilor, alaturi de un jucator. Nu vreau sa vorbesc si sa dau detalii despre aceasta speta pentru ca e in curs. Am avut procese la instanta, la Curtea de Apel de la Ploiesti, in cazul lui Takayuki si Fatai. Am fost actionati in judecata pentru decizia de suspendare provizorie. Jucatorii au pierdut. Astazi a fost speta Ionita la instantele din Bucuresti. Ne-a fost respins apelul si Instanta a decis ca a fost acordata corect aceasta suspendare provizorie.

Organizatorul competitiei e obligat sa respecte legea, nu ANAD suspenda jucatorii in caz ca sunt gasiti vinovati. Doresc din tot sufletul sa fie respectat regulamentul. Recunosc ca sunt subiectiv cand vine vorba despre fotbal, pentru ca e sportul care mi-a daruit foarte multe", a spus Cristi Balaj la Digi Sport.

In cazul in care nu vor primi o decizie favorabila intr-un timp scurt, Seto, Ionita si Fatai ar putea rata tot sezonul.

Va fi nevoie de un timp indelungat pentru a se pune la punct cu pregatirea fizica in conditiile in care nu au mai avut voie sa se antreneze alaturi de colegi de la finalul lunii septembrie.