Sportul nu e la fel pentru toata lumea! Cine este jucatoarea cu 8 degete la maini care a invins-o pe Monica Niculescu si s-a calificat la Australian Open 2021 

Francesca Jones a fost surpriza placuta a calificarilor Australian Open 2021.

Tensiul nu e la fel pentru toata lumea. O tanara in varsta de 20 de ani din Marea Britanie, Francesca Jones a uimit lumea sportului in calificarile premergatoare turneului de la Australian Open, reusind sa acceada pe tabloul principal, in conditiile in care mainile sale numara doar 8 degete, cate patru la fiecare mana. Jucatoarea nascuta la Bradford sufera de un sindrom rar intalnit, numit sindromul de displazie ectrodactilie-ectodermala, o boala care i-a adus malformatii mainilor si picioarelor sale, noteaza ProSport.

In primul tur al calificarilor, Francesca Jones a trecut de Monica Niculescu in minimum de seturi.

"Am obiective mari de atins si vreau sa schimb perspectiva oamenilor nu doar in legatura cu tenisul, ci cu sportul, in general. Sindromul meu este intalnit foarte rar, se numeste ECC. Multi oameni se holbeaza la mine, imi pun intrebari, ma compatimesc, iar alteori ma urasc, dar eu niciodata nu am fost prea concentrata la ceea ce gandesc alti oameni despre acest sindrom. Nu cred ca ma defineste, insa cred ca m-a facut sa devin persoana care sunt azi, o persoana mai buna si mai matura pentru varsta mea.

Am trecut prin lucruri pe care alti oameni de varsta mea nu le experimenteaza. Doctorii mi-au spus ca nu voi putea juca tenis, iar atunci am reactionat si m-am gandit in sinea mea: 'Stiti ce? Pentru ca ati spus asta, o sa va demonstrez ca nu ati avut dreptate,' s-a destainuit French Jones.

Pentru a se califica pe tabloul principal al Australian Open 2021, Franesca Jones le-a invins pe Monica Niculescu (144 WTA), scor 6-3, 6-2, pe Jana Fett (209 WTA), scor 7-6, 2-6, 6-1 si pe Jia-Jing Lu (200 WTA), scor 6-0, 6-1.