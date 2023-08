Sorana Cîrstea (33 de ani, 30 WTA) se declară încrezătoare înaintea partidei cu Elena Rybakina (24 de ani, 4 WTA), care va conta pentru turul al treilea al Openului American.

Sportiva din Târgoviște nu a pierdut set în primele două meciuri disputate la Flushing Meadows în acest an, împotriva Kaylei Day și Annei Kalinskaya, numerele 93, respectiv 89 WTA.

Sorana Cîrstea, 4-0 în primele două tururi la US Open 2023: „Mă bucur că am câștigat încă un meci fără mari emoții.”

„Am fost în controlul meciului, de la început și până la final. Kalinskaya e o jucătoare care nu dă ritm, joacă plat, rapid, dar cred că mi-a funcționat planul de joc.

Am fost solidă, am servit bine și am încercat să stau atentă la fiecare punct. Știam că are oscilații, iar eu am încercat să rămân la același nivel. Mă bucur să câștig încă un meci fără mari emoții,” a declarat Sorana Cîrstea pentru Eurosport.

La a patra calificare a carierei în turul trei al Openului American, Sorana Cîrstea și-a amintit de cele două meciuri directe pe care le-a pierdut în fața Elenei Rybakina, dar se consideră optimistă înaintea acestui duel și crede că va avea șanse la calificare, atât timp cât își va respecta planul de joc.

Cîrstea a cedat în fața Rybakinei cu 3-6, 6-3, 6-1, la Doha, în 2020. În toamna aceluiași an, kazaha s-a impus și pe zgura de la Roland Garros în detrimentul româncei, scor 6-0, 6-3.