Adrian Mannarino (35 ATP) l-a învins pe Fabian Marozsan, scor 3-6, 6-3, 6-4, 6-1, pentru a accede în turul al treilea al Openului American.

Tenismenul francez le-a oferit americanilor o nouă mostră din creativitatea sa deosebită, reușind un passing shot printre picioare, din săritură, urmat de o lovitură direct câștigătoare, prin care a încheiat punctul în favoarea sa.

„Agățați-o în Luvru,” au glumit organizatorii de la US Open, descriind o captură cu Adrian Mannarino în aer, în încercarea de a-l pasa pe adversarul său.

WHAT DID ADRIAN MANNARINO JUST DO!? pic.twitter.com/dhOaF8Iew9