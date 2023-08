„Am oferit tenisului viața mea” Simona Halep dezvăluie cine i-a fost aproape, din momentul suspendării

Simona Halep a declarat că a trecut peste cel mai greu an al vieții sale cu ajutorul câtorva prieteni apropiați și al familiei.

În plus, fostul număr 1 WTA le-a mulțumit fanilor pentru susținerea necondiționată pe care au demonstrat-o, din momentul suspendării și până astăzi.

Simona Halep: „E copleșitor să vezi că oamenii te susțin indiferent de orice.”

„Persoanele care mi-au fost alături sunt cei din familie și prietenii apropiați. Vreau să le mulțumesc, pentru că a fost și este, în continuare, o perioadă foarte grea, din punct de vedere mental,” a dezvăluit Simona Halep, în cel mai recent interviu acordat.

„Și mai ales, vreau să le mulțumesc fanilor, care m-au copleșit cu bunătatea lor, cu încrederea lor în mine. Faptul că au crezut că sunt nevinovată, de la început și până în ziua de astăzi arată un lucru enorm.

Sunt foarte emoționată când vorbesc despre acest lucru, fiindcă e copleșitor să vezi că oamenii te susțin indiferent de orice. E o susținere necondiționată pe care e greu să o ai în viață, în orice domeniu,” a adăugat Halep.

„Sunt mândră că am putut să am o carieră atât de frumoasă, de plină de rezultate și atât de curată.”

„Eu am oferit tenisului viața mea. Am respectat tenisul 100% prin tot ce am făcut: prin felul cum am trăit, prin felul cum am muncit pe teren, cum am jucat toate meciurile și disciplina pe care am avut-o ani de zile.

Mă bucur să văd că oamenii apreciază acest lucru și au rămas cu această părere despre mine, indiferent de ce s-a întâmplat în ultimul an și sunt mândră că am putut să am o carieră atât de frumoasă, de plină de rezultate și atât de curată.

Indiferent de ceea ce se întâmplă acum, eu sunt liniștită, pentru că sunt nevinovată și știu că nu am luat absolut nimic intenționat,” a completat Simona Halep, în interviul acordat Eurosport.