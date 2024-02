Sorana Cîrstea leagă victoriile în capitala Emiratelor Arabe Unite.

După ce a învins-o pe Caroline Garcia de la 0-1 la seturi, sportiva din țara noastră a eliminat, în optimile de finală ale întrecerii WTA 500 de la Abu Dhabi, pe a noua jucătoare a lumii, grecoaica Maria Sakkari.

Cîrstea a obținut calificarea în minimum de seturi, scor 6-2, 6-1, după numai 77 de minute de joc. 5 break-uri a reușit Sorana Cîrstea împotriva favoritei numărul trei la câștigarea trofeului pus în joc la Abu Dhabi.

„Sunt foarte mulțumită de cum am început meciul, dar și de victoria obținută în această seară. Am putut să joc agresiv. E o victorie grozavă pentru mine,” a spus Sorana Cîrstea, la capătul meciului.

This is the Sori we were hoping to see to start the season in Australia. But seems she is getting her form back and is fighting for every point. Sorana Cirstea defeated Maria Sakkari 6-2, 6-1. pic.twitter.com/k0z2DjsLHn