Într-o întorsătură uluitoare la Indian Wells, Novak Djokovic, numărul unu mondial, a fost eliminat în turul al treilea de către "lucky loser-ul" Luca Nardi, clasat pe locul 123 ATP. Meciul s-a încheiat cu scorul de 6-4, 3-6, 6-3 în favoarea tânărului italian.

Dezamăgit de prestația sa, Djokovic l-a felicitat pe Nardi la finalul meciului, recunoscând calitatea tenisului acestuia.

"Sunt într-un ciclu negativ de trei sau patru turnee în care nu am jucat la cel mai bun nivel al meu", a mărturisit sârbul, care a evidențiat propriile erori neforțate și stilul defensiv adoptat în meciul decisiv.

Această înfrângere surprinzătoare nu îl expune pe Djokovic riscului de a pierde primul loc mondial, având în vedere că nu avea puncte de apărat la Indian Wells. Cu toate acestea, sârbul a subliniat frustrarea sa față de această performanță slabă și intenționează să se concentreze asupra următoarelor competiții.

"Disput mai puține turnee, sunt mai selectiv, aşa că nu este deloc un sentiment bun să pierzi atât de devreme. Nu am câştigat încă un titlu anul acesta, nu sunt obişnuit, dar asta este, voi trece la altceva"

"Bravo lui, mai ales în setul al treilea a jucat un tenis foarte bun. Nu îl cunoşteam bine, dar am urmărit câteva videoclipuri şi am văzut că are un tenis de calitate", a declarat "Nole", la conferința de presă de după meci.

"Am fost destul de surprins de nivelul meu, foarte rău. Acesta este un rezultat negativ pentru mine. L-am ajutat să joace bine, am făcut erori neforțate oribile, am jucat un tenis defensiv, am lovit prost mingea în setul al treilea. A fost mai agresiv decât mine"

În schimb, Luca Nardi, în vârstă de 20 de ani și clasat în afara top 100, a vorbit despre victoria sa incredibilă, fiind fericit și șocat în același timp: "Sper că acum mulțimea s-a bucurat de joc. Sunt un tip de 20 de ani, clasat în afara top 100, învingându-l pe Novak… O nebunie".

După acest rezultat neașteptat, lumea tenisului este în așteptare pentru a vedea cum va evolua Djokovic în următoarele competiții și dacă va reuși să-și recupereze forma.

