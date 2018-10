SIMONA HALEP S-A RETRAS DE LA SINGAPORE | George Cosac: "Aoleu! Asta nu e bine". Ce spune presedintele FRT despre starea de sanatate a liderului WTA

Simona Halep s-a retras in aceasta dimineata si de la Turneul Campioanelor, ea fiind inlocuita de olandeza Kiki Bertens.

George Cosac, presedintele Federatiei Romane de tenis, a reactionat dupa ce Simona Halep a anuntat ca nu va participa anul acesta la Turneul Campioanelor din cauza problemelor de la spate.

"Aoleu! Nu e bine daca s-a retras. Desigur, imi pare rau ca a ajuns in acest punct incat a fost nevoita sa se retraga de la Singapore, mai ales ca ea a si facut deplasarea pana acolo. Dar, este clar ca accidentarea ei se dovedeste a fi una mult mai grava decat ne-am asteptat cu totii initial si din cate se pare ii da ceva batai de cap. Trebuie sa aiba grija, astfel de momente din pacate apar in viata unui sportiv de performanta. Simona trebuie sa revina apta pentru efort", a declarat George Cosac pentru Fanatik.ro

"Nu e bine deloc si imi pare foarte rau ca a fost nevoita sa se retraga de la cel mai important turneu al anului. Dar, cu toate acestea, este clar ca Simona Halep a avut un an nu bun, ci foarte bun sau cel putin o prima jumatate de an in care a reusit sa aduca foarte multe puncte. Din cate stiu eu, cel putin in prima faza, nu s-a pus problema unei operatii. Va avea probabil o discutie cu medicii si cu staff-ul ei si vom vedea ce anume urmeaza pentru eu. Noi ii tinem pumnii, speram sa revina la fel de puternica pentru sezonul viitor. Speram sa o avem alaturi de noi la meciul nostru de FED Cup", a adaugat George Cosac.

Turneul Campioanelor se va desfasura in perioada 21-28 octombrie la Singapore, iar in locul romancei din fruntea ierarhiei mondiale va evolua olandeza Kiki Bertens, care se afla pe locul de asteptare, pe pozitia a 9-a.