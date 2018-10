SIMONA HALEP s-a retras de la Turneul Campioanelor! Ce mesaj i-a transmis imediat WTA

Simona Halep a decis sa nu forteze la ultimul turneu al anului si s-a retras de la Turneul Campioanelor.

Dupa ce a transmis ca nu va participa la Singapore, Simona a primit un mesaj din partea WTA, insotit de un videoclip cu momente memorabile petrecute in acest an de liderul mondial: “Felicitari pentru un an 2018 uluitor, Simona Halep! Ne vedem in 2019!”, au scris cei de la WTA pe Twitter. In acest sezon, Simona Halep a castigat trei turnee: Shenzhen, Rogers Cup si Roland Garros. Ea a petrecut tot anul pe locul 1, mai putin 4 saptamani, timp in care Wozniacki a fost lider, chiar dupa ce daneza a castigat in fata romancei la Australian Open.

Turneul Campioanelor se va desfasura in perioada 21-28 octombrie la Singapore, iar in locul romancei din fruntea ierarhiei mondiale va evolua olandeza Kiki Bertens, care se afla pe locul de asteptare, pe pozitia a 9-a.