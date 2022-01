"Nu ți le-ai făcut pe comandă? Uimitor!". Povestea inedită a rochiilor purtate de Simona Halep la cununia civilă 

Tragerea la sorți a Openului Australian i-a oferit Simonei Halep un tratament favorabil în primele două tururi, dar, începând cu turul al treilea, jucătoarea din România (15 WTA, 30 de ani) va avea parte de un parcurs infernal.

Tur 1: Magdalena Frech (105 WTA)

Tur 2: Beatriz Haddad Maia (88 WTA) / jucătoare din calificări

Tur 3: Emma Răducanu (18 WTA) / Sloane Stephens (68 WTA)

Optimi: Garbine Muguruza (3 WTA)

Sferturi: Anett Kontaveit (7 WTA)

Semifinale: Aryna Sabalenka (2 WTA)

Finală: Ashleigh Barty (1 WTA)

Înainte de a intra în focurile de la Australian Open, jucătoarea de tenis din România a oferit un interviu, ocazie cu care a povestit și despre evenimentul fericit din 2021, nunta cu Toni Iuruc.

"Felicitări pentru căsătorie! Ai arătat uluitor în ambele rochii! Care este povestea acelor rochii?", a fost întrebată Simona, care a oferit și un răspuns aporpo de acest subiect.

"Pur și simplu le-am cumărat dintr-un magazin din Italia! Am fost acolo, am intrat în magazin și mi le-am luat fără să întreb pe nimeni! Pentru că mie mi-au plăcut. Nu obișnuiesc să cer sfaturi atunci când merg la cumpărături. Așa mă bucur eu de lucrurile care îmi plac! Nu mă uit la hainele care sunt în trend, ci la ceea ce mi se potrivește", a mărturisit aceasta.

Wedding dress shopping.

No problem for @Simona_Halep ????????‍♀️ Picked straight off the rack in Italy ????????#AusOpen • #AO2022 • #AOStyle pic.twitter.com/AMN0xr4fHy