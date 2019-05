Scenariu SF pentru ca Halep sa devina lider mondial dupa turneul de la Roma! E o singura modalitate prin care Simona poate sa fie numarul 1 la finalul saptamanii

Simona Halep a ratat la Madrid sansa de a redeveni lider in clasamentul WTA, iar acum sansele ei au scazut dramatic.

Daca ar fi castigat finala cu Kiki Bertens din capitala Spaniei, Halep ar fi urcat pe locul 1 mondial.

Acum, cu multe puncte de aparat la Roma si la Roland Garros, aceasta misiune este aproape imposibila pentru Simona.

La turneul din capitala Italei, Halep are de aparat finala pierduta in 2018 in fata Elinei Svitolina, adica 585 de puncte. Astfel, singura modalitate ca romanca sa adune puncte in plus la Roma este sa castige trofeul.

Totusi, ea poate deveni lider mondial in acest fel doar daca Naomi Osaka pierde inca din primul meci pe care il va disputa la Foro Italico. Japoneza va juca in turul al doilea cu Dominika Cibulkova. Osaka a pierdut anul trecut in turul al doilea, fiind invinsa chiar de Simona Halep cu 6-1 6-0.

Si mai putine raman sansele ca Simona sa urce pe primul loc dupa Roland Garros, avand in vedere ca Halep trebuie sa apere trofeul castigat anul trecut, adica 2000 de puncte, in timp ce unele dintre contracandidatele ei au de aparat doar 130 de puncte (Osaka, Kvitova sau Bertens).

Clasamentul WTA:

1 (1). Naomi Osaka (Japonia) 6.356 puncte

2 (3). Simona Halep 6.117

3 (4). Angelique Kerber (Germania) 5.285

4 (7). Kiki Bertens (Olanda) 5.115

5 (2). Petra Kvitova (Cehia) 5.050

6 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 4.866

7 (5). Karolina Pliskova (Cehia) 4.786

8 (8). Sloane Stephens (SUA) 4.656

9 (9). Ashleigh Barty (Australia) 4.425

10 (10). Arina Sabalenka (Belarus) 3.500