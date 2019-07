Sosire Simona Halep LIVESTREAM pe Sport.ro si la PROX de la ora 17:00! Trofeul Wimbledon ajunge in Romania! 

Simona Halep se intoarce in tara cu trofeul Wimbledon de la ora 17:00, live pe Sport.ro, facebook.com/www.sport.ro si la PROX!

Simona Halep a obtinut prima victorie romaneasca la Wimbledon, iar trofeul va ajunge in tara azi de la ora 17:00 pe aeroportul Henri Coanda. Simona Halep va fi primita la salonul de protocol, asa cum s-a intamplat si anul trecut cand a cucerit Roland Garros.





Simona Halep a invins-o pe Serena Williams intr-o finala istorica la Wimbledon de mai putin de o ora, scor 6-2; 6-2. E cea mai importanta victorie din cariera Simonei Halep pe iarba, la prima finala din cariera la Wimbledon.

Simona Halep a participat aseara la balul castigatorilor, organizat pentru ea si Novak Djokovic, castigatorul de la masculin.

'E ceva foarte special si nu voi uita niciodata aceasta zi. A fost visul mamei mele inca de cand aveam zece ani. Aceasta zi a venit'', a declarat Halep dupa ce a cucerit titlul la All England Club.

''Am fost nervoasa, iar stomacul meu nu se simtea foarte bine, dar stiam ca nu e timp de emotii si am iesit pe teren pentru a da totul'', a mai spus Halep dupa victoria cu Williams.

"Mi-am schimbat putin jocul ca sa castig mai multe meciuri pe iarba si in acest an am simtit mai mult ca pot reusi mai multe cu mingea si sunt nerabdatoare sa ma intorc anul viitor", a mai spus Simona Halep.

Finala de la Wimbledon a fost a cincea de Grand Slam din cariera pentru Simona Halep, a doua castigata. Urmatorul turneu la care va participa campioana este la Rogers Cup in Toronto in luna august.