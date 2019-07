S-au dat notele! Cat a primit Simona Halep pentru prestatia de la Wimbledon! Tenismenele de top care au primit nota 4

Simona Halep s-a impus in finala de la Wimbledon si a cucerit al doilea trofeu de Grand Slam al carierei.

Simona Halep a castigat categoric finala cu Serena Williams, scor 6-2 6-2, in mai putin de o ora de joc.

Pentru al doilea trofeu de Grand Slam cucerit in cariera, Simona Halep a fost laudata de intreaga lume, mai ales pentru ca a invins-o in ultimul act pe Serena Williams, cea care a castigat nu mai putin de 23 de titluri de Grand Slam in cariera.

Cei de la Eurosport au acordat note pentru prestatia jucatoarelor la aceasta editie a turneului de la Wimbledon.

Simona Halep a primit nota maxima, 10, si a fost laudata.

"O finala care s-a incheiat in mai putin de o ora, catalogata drept 'cea mai buna partida jucata vreodata de romanca'. Simona a cazut de 100 de ori in cariera si s-a ridicat de tot atatea ori. A reusit o a doua saptamana la Wimbledon absolut extraordinara, iar in finala i-a aplicat Serenei acelasi tratament pe care americanca l-a aplicat adversarelor din rundele precedente", au scris cei de la Eurosport.

Finalista, Serena Williams, a primit nota 8. "In finala, Serena Williams a parut, pentru prima oara in cariera ei extraordinara, neputincioasa", a scris sursa citata.

Cori Gauff, cea care a impresionat la aceasta editie a turneului de la Wimbledon, a fost notata cu 9. In varsta de 15 ani, pustoaica a avut un parcurs excelent pana a fost invinsa in turul 4 de Simona Halep.

De partea cealalta, Naomi Osaka si Angelique Kerber au primit nota 4.