Ashleigh Barty este urmasa Simonei Halep! Australianca, noua campioana de la Roland Garros! Victorie fara emotii in fata Marketei Vondrousova

Ashleigh Barty, locul 8 WTA, este noua campioana de la Openul francez!

Australianca in varsta de 23 de ani a invins-o in ultimul act la Openul francez pe Marketa Vondrousova, locul 38 WTA, scor 6-1, 6-3, la capatul unui meci care a durat o ora si 12 minute de joc. Fara prea multe provocari din partea adversarei sale, Asheligh Barty a facut pasul in teren si a cucerit primul ei titlu de Grand Slam in proba de simplu!

Primul set a fost la indemana australiencei, care a intrat pe teren increzatoare si s-a impus cu 6-1 dupa 29 de minute de joc. De partea cealalta, Vondrousova a parut crispata si tematoare inca de la inceput, fapt care indica lipsa experientei tinerei jucatoare din Cehia. De altfel, Barty a disputat in proba de dublu patru finale de Grand Slam, iar acest lucru a fost cu siguranta un plus urias pentru ea. In mansa secunda, Vondrousova a incercat sa varieze mai mult si sa schimbe directia jocului, insa Barty a fost mult prea precisa in lovituri si s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 12 minute de joc.

Ashleigh Barty, noul numar 2 WTA

Ashleigh Barty a intrat in acest turneu de pe locul 8 WTA, iar luni, pe 10 iunie, ea va ajunge pana pe pozitia secunda in clasamentul WTA. "Este incredibil, sunt atat de mandra acum de mine si de echipa mea. Am jucat un meci perfect, au fost doua saptamani magice pentru mine. Cred ca Marketa va mai fi in multe alte finale de Grand Slam, sunt sigura de asta!", a spus Ashleigh Barty la finalul partidei, timp in care Marketa Vondrousova a izbucnit in lacrimi pe marginea terenului, realizand sansa pe care tocmai a ratat-o pe zgura pariziana.