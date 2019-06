Darren Cahill a reactionat imediat dupa ce compatrioata Barty a castigat trofeul la Roland Garros 2019! "O jucatoare cu picioarele pe pamant" 

Darren Cahill i-a transmis un mesaj noii campioane de la Roland Garros!

Ashleigh Barty este noua campioana de la Openul francez! Jucatoarea de tenis din Australia, in varsta de 23 de ani, a invins-o in mod clar pe Marketa Vondrousova, scor 6-1, 6-3, dupa o ora si 12 minute de joc. Barty, care a intrat in concurs de pe locul 8 WTA, va urca pana pe locul secund in clasamentul mondial. De asemenea, ea va incasa in urma acestui rezultat un premiu in valoare de 2,3 milioane de dolari, in timp ce Vondrousova va primi un cec in valoare de 1,2 milioane de dolari.

Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, a asteptat cu sufletul la gura finala dintre compatrioata lui, Ashleigh Barty, si Marketa Vondrousova. Cand s-a terminat finala feminina de la Roland Garros, in Australia era ora 2 dimineata, insa asta nu l-a oprit pe tehnicianul de la Antipozi sa stea treaz si sa urmareasca meciul din ultimul act, unul care nu a fost deloc lung sau tensionat.

Darren Cahill a felicitat-o pe noua campioana de la Roland Garros

"Atat de buna, Ashleigh Barty! Noi, austrlienii, suntem atat de mandri de ea si de ce a facut pentru tenisul din Australia. Si mai important, modul in care a strabatut drumul pana la trofeu. O jucatoare cu picioarele pe pamant, intr-adevar! Felicitari campioanei de la Roland Garros 2019, Ashleigh Barty, si antrenorului ei, Craig Tyzzer", a scris Darren Cahill pe contul personal de Twitter.

So so bloody good, Ashleigh Barty ???? We Aussies are all so damn proud of her and what’s she’s done for Aussie tennis. And more importantly, the way she’s gone about it. A real down to earth young lady. Well done 2019 @rolandgarros champion ???? @ashbar96 @CTyzzer — Darren Cahill (@darren_cahill) 8 iunie 2019

"Ashleigh, mi-ai dat o lectie de tenis astazi. Esti o jucatoare incredibila, o persoana amabila, meriti acest trofeu. Desi nu am castigat azi, m-am bucurat mult sa fiu aici si sa joc pe aceste terenuri frumoase. Multumesc echipei mele, buna mama! Ati muncit mult alaturi de mine, sunt recunoscatoare ca va am de partea mea, va multumesc!", a spus Marketa Vondrousova cu lacrimi in ochi la finalul meciului.