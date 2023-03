Simona Halep la Roland Garros 2023? Ion Țiriac, dezvăluire despre starea actuală a jucătoarei din Constanța

Întrebat dacă Simona Halep ar putea să participe la ediția 2023 a turneului de la Roland Garros, Ion Țiriac a vorbit despre cum ar arăta revenirea constănțencei în circuitul WTA.

Miliardarul român a ținut să precizeze că Simona Halep își menține condiția fizică la un nivel înalt, în ciuda așteptării considerabile pe care este forțată să o îndure. Țiriac se teme însă că lipsa meciurilor oficiale o va afecta pe Halep, în cazul întoarcerii printre jucătoarele de top ale momentului.

Ion Țiriac, despre cum ar putea arăta revenirea Simonei Halep în WTA: „Nu are turnee, nu are seturi jucate, nu are competiție.”

„Că e Roland Garros sau Roma, doare rău, dar să nu crezi că fata asta dacă joacă - și mi se pare că joacă, vine și la Stejarii, la pregătire fizică, la toate treburile - însă e greu să spui.

Nu are turnee, nu are seturi jucate, nu are competiție. Unde începe și până unde ajunge, nu știu,” au fost cuvintele prin care Ion Țiriac și-a descris așteptările referitoare la Simona Halep.

Simona Halep nu a mai jucat un meci oficial de șapte luni.

Ion Țiriac, despre toate problemele din tenisul românesc