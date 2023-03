Un fost număr 1 ATP a refuzat să o antreneze pe Simona Halep pentru a-l duce pe Carlos Alcaraz pe culmile tenisului

Fost câștigător al turneului de la Roland Garros, în 2003, an în care a urcat pe prima treaptă a clasamentului ATP, Juan Carlos Ferrero a refuzat să o antreneze pe Simona Halep, decizând să continue să îl pregătească pe Carlos Alcaraz pentru cele mai înalte culmi ale tenisului mondial.

Tennis Majors notează că fostul tenismen spaniol a declinat o ofertă primită din partea Simonei Halep pentru a putea continua colaborarea cu tânărul iberic. Decizia s-a dovedit inspirată, câțiva ani mai târziu, Alcaraz devenind cel mai tânăr număr 1 ATP din istorie.

Juan Carlos Ferrero a refuzat să o antreneze pe Simona Halep, înainte ca românca să câștige turneul de la Wimbledon

„Omul din colțul terenului său, Juan Carlos Ferrero - care a fost numărul 1 ATP în 2003, anul în care s-a născut Alcaraz - refuzase o ofertă din partea ulterioarei campioane de la Wimbledon, Simona Halep tocmai pentru a putea lucra cu 'următorul mare tenismen spaniol.'

Cred că Ferrero a fost avangardist în poziția sa de antrenor. Ce a văzut în această muză tânără trebuia să fie susținut de convingerea că îl va transformă într-o vedetă; nu doar o altă vedetă a tenisului, ci următorul număr 1.

Pentru a face acest pariu, știa dinainte ceva ce nimeni altcineva nu bănuia. Că acest tânăr fragil de numai 16 ani poate să devină viitorul tenisului,” scrie Tennis Majors.

Alcaraz, după câștigarea US Open 2022: „Ferrero e un al doilea tată pentru mine.”

„Mulțumită lui pot să ridic acest trofeu astăzi. Dacă nu l-aș fi avut în echipa mea, mi-ar fi fost imposibil. Juan Carlos e un al doilea tată pentru mine. Ar fi putut să antreneze alți jucători grozavi, dar m-a ales pe mine,” a declarat noul campion al Openului American, potrivit Punto de break.

„Am tot încercat să-i spun să încerce totul în acest meci, ca să nu aibă senzația că nu ajunge la nivelul său maxim. S-a străduit să împingă iar și iar, de-a lungul partidei,” a spus Juan Carlos Ferrero, într-o conferință de presă organizată special în cinstea antrenorului care l-a ajutat pe Carlos Alcaraz să câștige un titlu de mare șlem la 19 ani.

Declarațiile făcute de Juan Carlos Ferrero, după finala US Open 2022

„Cred că el s-a născut să joace aceste competiții, acest tip de meciuri. Încă de când am început să colaborez cu el, am văzut că are anumite lucruri diferite de alți competitori la vârsta lui. În momentele importante, încearcă tot timpul să riște, iar asta e dificil în tenis, mai ales într-o primă finală de Grand Slam.

E un competitor grozav. Cu Cilic, Sinner și Tiafoe a demonstrat asta: nu a renunțat niciodată și a încercat mereu să rămână în meciuri. Nu sunt surprins că a câștigat un Grand Slam, pentru că îi cunosc nivelul. Știam că, dacă nu va câștiga anul acesta, ar fi urmat să câștige anul viitor,” a completat Juan Carlos Ferrero, în fața jurnaliștilor prezenți la New York, anunțând că Alcaraz ar fi la 60% din potențialul său maxim, declarație care poate prevesti începutul unei ere dominate de Carlos Alcaraz, dar și partea inițială a tranziției dinspre generația Federer-Nadal-Djokovic înspre generația Alcaraz-Sinner.

