Simona Halep la Jocurile Olimpice. George Cosac explică totul, pas cu pas

Mecanismul prin care Simona Halep ajunge la Jocurile Olimpice a fost explicat pas cu pas de președintele Federației Române de Tenis, George Cosac. Fostul component al reprezentativei de Cupa Davis a prezentat pe larg posibilul 'traseu' și condițiile pe care trebuie să le întrunească dubla campioană de Grand Slam pentru a-și asigura locul în lotul României condus de șeful COSR, Mihai Covaliu.

„Ca să ajungi la Jocurile Olimpice, trebuie să faci de două ori parte din lotul Billie Jean King Cup, într-un ciclu olimpic. Nu este cazul ei, pentru că a fost suspendată şi nu a jucat şi acum este accidentată.

Linia se trage în clasament la 59, dar tabloul de concurs este format din 64 de jucătoare. De la 59 la 64 sunt nişte wildcard-uri, nişte derogări care pot fi date sportivelor cu performanţe extraordinare sau sportivelor din ţara organizatoare.

Având în vedere că Simona este fost număr 1 WTA, că este câştigătoare de Roland Garros, având în vedere că se joacă la Roland Garros, eu cred că are şanse foarte mari să fie acceptată şi să facă din acele jucătoare.

Fiecare ţară participantă, are dreptul să participe cu patru sportivi. Dar sunt ţări precum Statele Unite, Cehia, Rusia, Ucraina, China care au mai mult de patru sportive în top 60.

Practic, această linie se lărgeşte. Şi în aceste condiţii va fi puţin probabil ca în timpul scurt care a rămas până la Jocurile Olimpice ca Simona să aibă clasamentul necesar.

To the fans, players, WTA and @MiamiOpen tournament staff, thank you for making my comeback so special ???? pic.twitter.com/GWeV1m8rQ6

De aceea am început demersurile cu reprezentantul ei şi cu preşedintele COSR, Mihai Covaliu, de a obţine un wildcard pentru Simona la Jocurile Olimpice de la Paris.

Noi sperăm, eu cred că în proporţie de 90% are şansa de a primi acest wildcard. De ce? A fost numărul 1 mondial, câştigătoare de Grand Slam chiar la Paris şi faptul că i s-a făcut o mare nedreptate. Sunt nişte argumente care stau în picioare în faţa oricăror alte contraargumente”, a declarat George Cosac, potrivit As.ro.

Muchas gracias @MutuaMadridOpen for this wild card opportunity. Madrid has always been a special tournament for me, with happy memories and I'm grateful to be able to make more. See you soon ♥️???????? pic.twitter.com/y2K4VbYkC0