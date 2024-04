Românca a început colaborarea cu Carlos Martinez, iar debutul noi echipe va avea loc la Madrid Open. Oficialii turneului Masters au anunțat primii jucători cărora le-au oferit wild card-uri și, printre aceștia, se află și Simona Halep.

Alături de româncă, Caroline Wozniacki, Kei Nishikori și Martin Landaluce sunt ceilalți sportivi care au primit wild card-uri.

Întrecerea de la Madrid, fixată pentru intervalul 23 aprilie - 5 mai, a fost câștigată în trecut de Simona Halep de două ori consecutiv, în 2016 și în 2017.

✔️ Simona Halep

✔️ Caroline Wozniacki

✔️ Martín Landaluce

✔️ Kei Nishikori

