Accidentat sau indragostit? Cine este sportiva SEXY cu care s-a distrat Nick Kyrgios dupa retragerea dintr-un turneu ATP

Nick Kyrgios le-a dat de banuit organizatorilor turneului din Acapulco dupa ce s-a afisat in public alaturi de o jucatoare din Rusia.

Nick Kyrgios nu s-a retras de la turneul ATP din Acapulco, Mexic fara a provoca scandal si rumoare. Huiduit de fani dupa alegerea de a opri meciul cu Ugo Humbert, acuzand dureri la incheietura mainii stangi, Nick a ripostat la conferinta de presa organizata dupa meci, spunand: "Nu sunt intr-o stare buna. Am incercat sa joc, m-am straduit sa le ofer fanilor putin tenis, iar ei m-au tratat neavand respect fata de mine," a afirmat australianul.

Dar Kyrgios n-a parasit Mexicul imediat dupa scurtul sau traseu in competitie, ramanand la Acapulco pentru a mai petrece timp alaturi de jucatoarea despre care anumite surse spun ca ar fi prietena sa, Anna Kalinskaya.

Rusoaica in varsta de 21 de ani (numar 111 WTA) a jucat in meciul decisiv al barajului de Fed Cup castigat alaturi de Anna Blinkova impotriva Gabrielei Ruse si Jaquelinei Cristian, dar in acest punct al carierei este mai degraba cunoscuta pentru frumusetea ei si pentru relatia amoroasa pe care o imparte cu Nicholas Kyrgios, jucatorul-problema al circuitului ATP.

Nick Kyrgios si Anna Kalinskaya au fost fotografiati de catre Grosby Group luand masa la Acapulco, iar fotografiile cu Kyrgios sarutandu-i fruntea Annei Kalinskaya au devenit virale prin intermediul publicatiei britanice Daily Mail.

Nick Kyrgios puts on a romantic display with Russian beauty https://t.co/hkFAPxqsnB — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) March 2, 2020