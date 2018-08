Botosani 1-1 Astra // Un gol frumos si fotbal haos in repriza a doua. Alibec a obosit repede, la primul meci ca titular

Botosani si Astra raman neinvinse dupa primele patru etape

FC Botosani si Astra au incheiat la egalitate, 1-1, in etapa a 4-a a Ligii I.

Ongenda a deschis scorul pentru moldoveni, in minutul 10, cu un sut spectaculos din afara careului, iar Bejan a egalat inainte de pauza.

Repriza a doua a fost saraca in fotbal, fara evenimente deosebite.

Ambele echipe raman neinvinse dupa primele 4 etape.

Alibec a fost titularizat pentru prima data de la revenirea la Astra, dar a facut o partida modesta. A fost schimbat cu Bus in minutul 71.

Fazele meciului



Min 39 // Bejan profita de o gafa a portarului Pap si face 1-1.

Min 12 // Moldovenii sunt foarte aproape de golul doi - Soiledis suteaza in bara, din afara careului.

Min 10 // 1-0: Ongenda deschide scorul, cu un sut puternic, pe jos, de la 20 de metri.

Echipele de start:



BOTOSANI: Pap - Dumitras, Miron, Burca, Siledis - Rodriguez, Oaida - Roman, Ongenda, Golofca - Roman

ASTRA: Lazar - Stan, Erico, Bejan, Radunovic - Biceanu, Mrzljak - Balaure, Rosu, Llullaku - Alibec

FC Botosani - Astra este meciul care deschide etapa a 4-a din Liga I.

Ambele echipe sunt neinvinse in acest sezon, iar cine bate va trece pe primul loc, cel putin pentru 48 de ore.

"Am urmarit adversarul. Ne asteapta un joc greu. E un adversar cu omogenitate, un adversar cu un control bun al mingii, cu o circulatie buna a mingii, e echipa destul de reactiva. O sa avem un meci greu, dar cred ca si noi suntem pregatiti. Am avut o saptamana buna, sunt multumit de ceea ce s-a intamplat in antrenamente in aceasta saptamana, iar primele noastre jocuri din campionat au aratat ca echipa are potential", a spus Costel Enache, antrenorul Botosaniului.

Enache nu il va putea folosi in acest joc pe Lorand Fulop, indisponibil din cauza unei accidentari.

PROGRAMUL ETAPEI



Vineri:

21:00 Botosani - Astra

Sambata:

18:00 Chiajna - Hermannstadt

21:00 Sepsi - Poli Iasi

Duminica:

15:30 Dunarea Calarasi - Craiova

18:00 Voluntari - CFR Cluj

21:00 Gaz Metan - FCSB

Luni:

21:00 Dinamo - Viitorul