Darren Cahill: "Cand fac asta, Simona intelege ca trebuie sa taca din gura" | Care este LIMBAJUL CODAT pe care cei doi il folosesc 

Tehnicianul australian a dezvaluit care este semnalul prin care acesta ii atrage atentia Simonei in timpul meciurilor cu privire la reactiile nervoase.

Darren Cahill a oferit o declaratie surprinzatoare in presa australiana, afirmand ca are un singur semnal codat prin care comunica cu Simona Halep in timpul meciurilor oficiale.

"Singurul semnal pe care il am cu Simona este atunci cand gesticuleaza prea mult catre mine, imi pun ochelarii si ea intelege ca trebuie sa taca din gura", a spus tehnicianul din Oceania.



”Din punctul meu de vedere, relatia noastra a ramas la fel. Simona e la fel de stresata pe teren cum era si inainte, dar incearca sa invete sa stapaneasca si sa controleze acest fapt. De acest lucru sunt cel mai mandru, ca e capabila sa lupte atunci cand lucrurile sunt impotriva ei. Aceasta este marea schimbare pe care am vazut-o in ultimii doi-trei ani”, a mai spus Cahill despre relatia sa cu Halep.

Simona Halep va reveni pe terenul de tenis incepand cu 17 februarie, data inceperii turneului Dubai Duty Free din Emiratele Arabe Unite. Dupa incheierea acestei intreceri, numarul 2 WTA va face deplasarea in Qatar, unde va participa la turneul WTA de la Doha, acolo unde s-a calificat pana in finala in 2019.