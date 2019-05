Simona Halep a cerut ajutorul lui Daniel Dobre: "Ii place s-o alergi si s-o hingheresti!" Sfaturile date de antrenor

Simona Halep a avut un set 2 dificil cu Marketa Vondrousova la Roma.

Simona Halep s-a impus cu 6-2 in primul set al partidei cu Marketa Vondrousova din turul al doilea de la Roma, insa in al doilea era condusa cu 4-3, cand a cerut ajutorul antrenorului Daniel Dobre. Acesta a sfatuit-o pe Halep sa evite schimburile lungi, dar si sa foloseasca mai mult efect pentru a evita vantul.

De aceasta data, Simona Halep nu a avut prea multe de comentat, dupa ce in meciul cu Belinda Bencic de la Madrid s-a plans ca antrenorul sta prea aproape de ea.



Daniel Dobre catre Simona Halep: Ii place s-o alergi, s-o hingheresti!

"E prea dreapta lovitura, mingea ei vine cu efect destul de moale si o impingi mult. Trage de capul rachetei mai repede si da-i traiectorie, asta unul la mana.

Doi la mana: cand vezi ca ti-a scos trei-patru din alea nu trebuie sa-i faci punct, mai da-i odata, ii place sa o alergi si s-o hingheresti. Ai dat o data sau de doua ori, incerci din nou daca e nevoie. Si bate vantul, ai avaut vantul din partea asta, trebuie sa-i dai mai mult efect, de asta a iesit mingea afara. De acolo a venit mingea ei mai lung.

In rest a fost ok tactic. Ii place sa se agate la ritm. E ok, e ok, ok. E prea drapta lovitura pe mingea ei moale. Nu trebuie sa fie winner, trebuie sa dai cu efect cum ai prins.

Din teren mai dai si din cutie. Esti ok, esti acolo! Invarte mai mult la rever mingea, in rest a fost foarte bine, ramai acolo in joc!", i-a spus Daniel Dobre Simonei.

"Simona Halep inchide setul cu STIL!", a titrat WTA pe Twitter. VIDEO AICI

Invingatoarea partidei se va duela cu Daria Kasatkina sau Siniakova tot azi.