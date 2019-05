"Simona Halep inchide setul cu STIL!" Lovitura naucitoare pentru adversara ei! VIDEO

Simona Halep se dueleaza cu Marketa Vondrousova din Cehia pentru un loc in optimile de la Roma.

Simona Halep a debutat in forta la Roma 2019, 6-2 cu Marketa Vondrousova in primul set, care a durat 50 de minute. Halep a inchis setul cu o lovitura naucitoare pentru adversara ei, iar WTA a laudat-o prin intermediul Twitter. "Simona Halep inchide setul cu stil", a scris forul international.

Simona Halep are o revansa de luat in fata cehoaicei Vondrousova. Jucatoarea in varsta de 19 ani a facut-o sa planga la Indian Wells cand a eliminat-o in runda a patra a competitiei.

Invingatoarea partidei se va duela cu Daria Kasatkina sau Wang Qiang tot azi.