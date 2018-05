Sharapova a RABUFNIT dupa victoria de la Roland Garros: "Stai linistit, va juca si Sharapova!" Ce s-a intamplat

Maria Sharapova a invins-o pe Donna Vekic in turul 2 la Roland Garros. Vezi aici toate rezultatele.

Toata Romania vede Romania! Marti, 5 iunie, 20:30 in direct la PRO TV: Romania - Finlanda! Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00!

Maria Sarapova s-a calificat joi in turul trei al turneului de Mare Slem de la Roland Garros, dupa ce a invins-o in doua seturi, cu 7-5, 6-4, pe croata Donna Vekic (50 mondial), dupa doua ore de joc.

Sarapova, locul 30 in clasamentul WTA, o va infrunta in faza urmatoare pe jucatoarea ceha Karolina Pliskova (6 WTA), care a trecut in trei seturi, 3-6, 6-4, 6-1, de compatrioata sa Lucie Safarova (53 WTA).

La conferinta de presa, Sharapova a fost intrebata despre faptul ca ca va juca impotriva Pliskovei sambata, pe terenul central.

Sharapova s-a declarat surprinsa, pentru ca ea inca nu aflase programul turului 3.

"Ce sentimente ai inaintea revenirii pe terenul central? Vei avea emotii pe Philippe Chatrier?" e intrebarea jurnalistului.

"Stii tu programul?", i-a raspuns Maria.

Jurnalist: E posibil sa fie pe central.

Sharapova: Nu stiu, am primit programul ieri la 7.30 seara, asa ca daca stii programul pentru sambata, te rog sa-mi spui.

Jurnalist: Pai joci cu numarul 6, Karolina Pliskova, e posibil sa fie pe central. Daca se va juca acolo, ce emotii ai?

Sharapova: Pai da, va fi si Sharapova. Asa ca...

"Ar fi foarte bine sa joc acolo, normal. Da, ai dreptate, probabil ca e un meci asteptat si se va disputa acolo. A trecut ceva vreme de cand n-a mai jucat cu Pliskova. V fi prima noastra intalnire pe zgura.", a mai spus Sharapova.

In alt meci de joi, ucraineanca Lesia Turenko (39 WTA) a dispus de Coco Vandweghe (SUA, 15 WTA) in trei seturi, 3-6, 6-4, 6-0. Vezi aici toate rezultatele de la Roland Garros.