Serena Williams, asa cum n-ai vazut-o NICIODATA! Ce a facut in direct, intr-o emisiune TV

Serena Williams a surprins pe toata lumea cu ultima ei aparitie publica.

Dupa ce saptamana trecuta a eliminat-o pe Simona Halep in optimile de finala la Australian Open, Serena Williams a plecat si ea acasa dupa ce a fost invinsa in trei seturi de Karolina Pliskova in sferturile de finala. Americanca in varsta de 37 de ani nu a suferit prea mult din pricina infrangerii si a facut show intr-un studio de televiziune.

La doar o saptamana distanta, Serena a uimit pe toata lumea dupa ce a aparut intr-o emisiune, dansand si fredonand piesa "Sorry", interpretata de Beyonce in 2016. Americanca a aparut alaturi de actrita Brooklyn Decker, care a facut semne obscene in fata publicului. “A fost atat de distractiv!”, a spus Serena Williams in momentul in care a fost intrebata cum s-a simtit pe scena.

Spre deosebire de Blooklyn Decker, Serena a avut parte de o intrare spectaculoasa. In fata ei a fost pus un paravan, iar cand acesta a disparut, ea se afla pe capota unei masini improvizate in studioul emisiunii Lip Sync Battle, spre marea surprindere a lui Andy Roddick. Acesta din urma este de altfel casatorit cu actrita Brooklyn Decker.