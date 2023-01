Semifinalistă a Openului Australian, Gabriela Ruse a fost eliminată în primul tur la Hua Hin 

Gabriela Ruse (25 de ani) a fost eliminată în prima rundă competițională a turneului WTA 250 de la Hua Hin, Thailanda. Sportiva din România - număr 144 WTA - a câștigat doar un set în meciul cu Na-Lae Han, din Coreea de Sud, încheiat scor 6-4, 1-6, 6-4, în favoarea asiaticei.

$2,804 este premiul de participare pe care Gabriela Ruse îl va încasa, în urma eșecului suferit în primul meci al întrecerii de la Hua Hin.

În urmă cu mai puțin de o săptămână, Gabriela Ruse reușea calificarea în semifinalele Openului Australian, în proba de dublu feminin, alături de Marta Kostyuk.

Cea mai înaltă poziție ocupată de Gabriela Ruse în clasamentul WTA de simplu a fost locul 51, ocupat în luna mai a anului 2022.

Gabi put up a great fight even with having to see the trainers a few times. But even after losing the 1st set, she fought back to force a close decider. Gabi not being able to convert breakpoints was the real story of the match. Na-Lae Han defeated Gabriela Ruse 6-4, 1-6, 6-4. pic.twitter.com/g7suMxzndR