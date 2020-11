Se cunosc trei semifinalisti ai Turneului Campionilor 2020! Nadal va juca cu Medvedev in penultimul act, iar Thiem il asteapta pe invingatorul meciului Djokovic vs. Zverev

Rafael Nadal se califica in semifinalele Turneului Campionilor de pe locul 2 al Grupei Londra 2020, cu un setaveraj de 4-3.

Rafael Nadal (2 ATP) s-a calificat in semifinalele Turneului Campionilor, dupa o victorie in trei seturi obtinuta in defavoarea grecului Stefanos Tsitsipas (4 ATP), scor 6-4, 4-6, 6-2.

Partida s-a incheiat dupa doua ore si sase minute de joc, in primele doua seturi mergandu-se cap la cap pana in finalurile seturilor, cand Nadal si Tsitsipas au reusit break-ul, ambii ajutati la minge de set de dubla greseala a oponentului.

Inceputul setului decisiv a adus o serie curioasa de trei break-uri la rand, din care castigator a iesit campionul de la Roland Garros, Rafa adjudecandu-si ultimele trei game-uri ale partidei incheiate dupa miezul noptii in Romania.

In semifinale, Rafael Nadal se va duela cu ocupantul primului loc al Grupei Tokyo 1970, Daniil Medvedev, jucator pe care l-a invins in fiecare dintre cele trei intalniri directe precedente.

Astazi, Novak Djokovic si Alexander Zverev se vor duela incepand cu ora 16:00 pentru a stabili ultimul jucator calificat in penultimul act al competitiei. Castigatorul il va intalni in semifinale pe ocupantul primului loc al grupei opuse, Dominic Thiem.