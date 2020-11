Djokovic si Nadal, IN PERICOL sa rateze semifinalele Turneului Campionilor! Ce a semnat Medvedev pe camera dupa ce l-a invins pe liderul mondial

Turneul Campionilor 2020: Daniil Medvedev l-a invins in minimum de seturi pe Novak Djokovic si a castigat grupa.

Numarul 4 ATP, Daniil Medvedev a devenit al doilea semifinalist al Turneului Campionilor 2020, dupa ce l-a invins pe liderul mondial, Novak Djokovic la capatul unui meci dominat de rus, incheiat cu scorul 6-3, 6-3.

Partida a durat o ora si douazeci si doua de minute, timp in care rusul Daniil Medvedev a servit 10 asi, castigand 79% din punctele jucate cu prima serva si a lovit castigator de 19 ori, comitand doar 13 erori nefortate (14 winnere si 24 de astfel de greseli pentru sarb).

Intre finalul primului set si mijlocul celui de-al doilea, Medvedev a bifat o serie impresionanta de 7 game-uri adjudecate consecutiv, reusita care i-a facilitat accesul catre a doua victorie obtinuta vreodata in fata lui Novak Djokovic (2-4 H2H). Pierzand meciul cu Medvedev, Djokovic a evitat posibilitatea de a castiga grupa si de a-l intalni pe Rafael Nadal in penultimul act competitional.

Medvedev devine astfel castigatorul Grupei Tokyo 1970, urmand ca Novak Djokovic si Alexander Zverev sa isi dispute in meci direct calificarea de pe locul 2 in ultima etapa. In Grupa Londra 2020, Dominic Thiem a trecut de Rafael Nadal si are, la fel ca Medvedev, punctaj maxim dupa doua meciuri. Acolo, Nadal si Stefanos Tsitsipas vor juca meci direct in ultima etapa pentru a decide al doilea jucator calificat al grupei.

La finalul partidei, Daniil Medvedev a semnat camera cu un dublu '3 3,' numarul game-urilor castigate de sarb in fiecare set al meciului. "A avut o sansa de break sau poate zero," a afirmat Medvedev la finalul partidei in care i-a permis lui Novak o singura minge de break, salvata de rus.

