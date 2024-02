Jaqueline Cristian (25 de ani, 81 WTA) s-a calificat pentru a doua oară în sferturile Transylvania Open.

Sportiva din țara noastră a depășit-o în faza optimilor pe daneza Clara Tauson, scor 6-4, 6-0. Victoria este cu atât mai impresionantă cu cât Tauson a învins-o pe Cristian, scor 6-2, 6-0 săptămâna trecută, la Linz.

2 românce, între ultimele 8 jucătoare la Transylvania Open 2024: meciurile sunt transmise în direct la Pro Arena și VOYO

Imediat după încheierea meciului, Jaqueline Cristian i-a invitat pe clujeni să vină în număr mare în tribunele Arenei BT vineri, în ziua sferturilor Transylvania Open 2024.

„M-am încărcat foarte mult cu energia voastră. Vă aștept la meciul următor, pentru că mă simt mult mai puternică alături de voi și vreau să joc un tenis bun toată săptămâna,” a spus Jaqueline Cristian, într-un interviu acordat Ralucăi Olaru.

„Mi-am dorit mult să îmi iau revanșa. O știu foarte bine pe Clara și am avut mintea limpede.

Am vrut să dau tot ce am mai bun aici, în Cluj, iar energia spectatorilor mi-a adus un mare plus. Contribuția lor a făcut mare diferență,” a adăugat Jaqueline Cristian, care a egalat-o pe Clara Tauson la meciurile directe (3-3).

Programul zilei de vineri, 9 februarie la Transylvania Open 2024

Harriet Dart - Nuria Parrizas-Diaz, ora 14:00

Jaqueline Cristian - Anastasija Sevastova, după ora 15:30

Ana Bogdan - Arantxa Rus, după ora 18:00

Sara Errani - Karolina Pliskova, după ora 19:30

Ana Bogdan și Jaqueline Cristian sunt cele două românce ajunse în faza ultimelor opt jucătoare la Transylvania Open 2024.

Vineri, 9 februarie, Jaqueline Cristian va reveni pe teren în jurul orei 16:00, împotriva Anastasijei Sevastova, în timp ce Ana Bogdan o va întâlni pe principala favorită la câștigarea trofeului, Arantxa Rus, în jurul orei 18:00.

Jaqueline Cristian, tenis inteligent și curajos în Arena BT din Cluj-Napoca (LIVE pe Pro Arena și VOYO)