Scene din Vestul Sălbatic! Sediul Federației Române de Tenis, noul ring de box al țării: ”Nu vă e rușine?”

Doi indivizi au fost la un pas de bătaie în cadrul conferinței FRT în care Ion Țiriac și-a anunțat demisia din funcția de președinte.

Scene ireale în cadrul conferinței în care Ion Țiriac și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Federației Române de Tenis. Un cunoscut contestatar al miliardarului român, Marius Vecerdea - conducător al cublului de tenis Pamira din Sibiu - a ținut un discurs revoltat la adresa actualei conduceri a FRT și a provocat reacția unui membru al Adunarii Generale de a-i smulge microfonul din mână.

”Este o bătaie de joc să ne chemaţi aici fără să ne trimiteţi bilanţul, fără să trimiteţi planul, fără să ne trimiteţi pe cine afiliaţi, pe cine dezafiliaţi... Ce faceţi cu federaţia asta? Nimic, zero, zero, zero... păi, nu vă e ruşine?” spunea Marius Vecerdea, adresându-i-se prezidiului format din Ion Țiriac, George Cosac, Adrian Marcu și Alina Tecșor, timp în care i-a fost luat microfonul. Cei doi s-au îmbrâncit, iar Vecerdea a ajuns la scurt timp din nou în posesia microfonului, spunând:

Ion Țiriac: ”Oprește ședința și dă-l afară!”



„Vă rog frumos să-l daţi afară din sală pentru agresiunea la care am fost supus. Sau consemnaţi în procesul verbal acum. Este o agresiune!”, a răbufnit Vecerdea. „Oprește ședința și dă-l afară”, a spus Ion Țiriac, care s-a ridicat de la masa prezidială, informează Gazeta Sporturilor.

„Îmi dau demisia, Federaţia Română de Tenis trebuie să se reorganizeze complet din toate punctele de vedere. Trebuie să aibă un Consiliu Director ceva, nişte angajaţi plătiţi, chiar plătiţi bine, ca să poată face ceva. Asta pentru ca tenisul să nu dispară cum am dispărut la gimnastică", a spus Ion Țiriac la plecarea din Federația Română de Tenis.

Incidentul care nu face onoare FRT a avut loc la minutul 1:22:00 al videoclipului de mai jos.