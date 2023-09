Jannik Sinner (6 ATP) a fost învins de Alexander Zverev (12 ATP), scor 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3, într-unul dintre cele mai spectaculoase meciuri jucate în actuala ediție a Openului American.

Tenismenul italian se află la al cincilea eșec important al carierei, suferit în cinci seturi. În 2022, Sinner l-a condus pe Djokovic cu 2-0 la seturi, pe iarba de la Wimbledon, dar a sfârșit învins, iar la US Open, în ediția precedentă, Alcaraz a fost nevoit să salveze minge de meci și să lupte 5 ore și 15 minute pentru a-l întrece pe elevul lui Darren Cahill.

La fel ca Simona Halep, care a avut dificultăți în a închide anumite partide importante, inclusiv finala Roland Garros 2018, în care a condus-o pe Jelena Ostapenko cu set, 3-0 și 40-0, dar a cedat partida, Jannik Sinner întâmpină probleme în a gestiona momentele tensionate ale meciurilor mari.

„E cel mai bun meci pe care l-am făcut de la revenirea după accidentare. Pot să spun că m-am întors. Nici nu știam că e cel mai lung meci pe care l-am jucat vreodată aici,” a spus Alexander Zverev, în interviul oferit pe teren.

