”Să urmăresc finala a fost mai stresant decât să o joc!” Emmei Răducanu i-a fost trântită ușa în nas la revenirea în Bromley

La aproximativ o săptămână de la succesul care a schimbat istoria tenisului feminin, Emma Răducanu a dezvăluit pentru Sky Sports că unele lucruri nu s-au schimbat în viața ei.

Tânăra sportivă de 18 ani i-a povestit jurnalistului Sky, Jacquie Beltrao, că nu a primit acces de antrenament pe niciun teren al clubului de tenis din orașul său, Bromley. În plus, Răducanu a povestit cum a retrăit finala de la US Open, urmărind o înregistrare a partidei câștigate scor 6-4, 6-3 împotriva canadiencei Leylah Fernandez.

Emma Răducanu ocupă locul 22 în clasamentul mondial



„Am vrut să treacă niște timp pentru a-mi permite să diger victoria. Am crezut că mă va ajuta, dar să urmăresc finala a fost, în mod cert, mai stresant decât să o joc. Pe teren măcar aveam controlul asupra jocului meu.

Uitându-mă doar, nu am avut niciun control, dar a fost frumos să pot să retrăiesc câteva din momentele finalei. Spre sfârșitul meciului, am văzut cum am alunecat și am văzut și am fost impresionată de ce am văzut în reluările încetinite,” a declarat Emma Răducanu pentru Sky Sports.

Începând de luni, 20 septembrie, Emma Răducanu ocupă locul 22 în clasamentul WTA, cea mai înaltă clasare din scurta sa perioadă petrecută în circuit ca jucătoare profesionistă de tenis.