"Sa-ti fie RUSINE!" Gafa de proportii a lui Bouchard! Cum s-a implicat in conflictul Israel - Palestina cu o poza in bikini

Bouchard este implicata din nou intr-o controversa.

Eugenie Bouchard pare ca si-a regasit pasiunea pentru tenis. Ea va fi rasplatita pentru ultimele victorii si va ajunge din nou in Top 100 WTA. Totusi, canadianca a pornit, fara sa vrea, o disputa in mediul online.

Bouchard are o prioritate uriasa in viata de zi cu zi: fotografiile si postarile pe Instagram. Ultimele imagini publicate pe retelele de socializare au lansat o intreaga dezbatere in mediul online. Genie a postat recent o fotografie in bikini pe o plaja din Tel Aviv, Israel. “Iubesc acest loc. De asemenea, puteti sa-mi vedeti vena in care m-au intepat pentru testul antidoping”, a scris ea sub imaginea cu pricina. Fotografia respectiva a pornit un intreg val de reactii referitoare la legaturile politice dintre Palestina si Israel.

In timp ce sportiva din Canada zambea larg la aparat, urmaritorii ei au pornit un intreg razboi in sectiunea de comentarii. “Rusine sa-ti fie”, a scris un internaut la postarea canandiencei, facand referire la alegerea locatiei de vacanta. Un altul a comentat: “Israelul este tara care aduce cel mai mare ajutor umanitar in Gaza!”. Totusi, au existat si comentarii pozitive: “Bine ai venit in Israel, Genie!”

Dezbaterea nu a oprit-o pe Bouchard sa impartaseasca fotografii din vacanta. Ea a continuat sa posteze imagini din Iordania, plutind deasupra Marii Moarte, sau urmand tratamentul cu namol. Mai apoi, Genie a publicat o fotografie din Ierusalim scriind: “Orasul vechi”.

Eugenie se afla actualmente la Luxemburg, acolo unde este deja in semifinala turneului. Acolo o va intalni pe Julia Goerges, locul 9 WTA. Anterior, Bouchard a trecut de Babos, Suarez Navarro si Petkovic, aratand un tenis de foarte buna calitate.