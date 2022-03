S-a schimbat schimbarea, în ultimul ceas! Svitolina a jucat la Monterrey și a surclasat-o pe rusoaica Anastasia Potapova, 6-2, 6-1

De numai 64 de minute a avut nevoie ucraineanca Elina Svitolina pentru a o elimina pe rusoaica Anastasia Potapova, scor 6-2, 6-1 în turul inaugural al întrecerii WTA 250 de la Monterrey, Mexic.

Îmbrăcată în galben și albastru, Elina Svitolina a început excelent parcursul în turneele în care adună bani pentru a-i dona Armatei Ucrainene și nevoilor umanitare din țara natală.

În grafica TV oferită de WTA, Anastasia Potapova a apărut fără ca în dreptul numelui său să fie inserate numele țării de proveniență sau steagul statului rus.

„E un eveniment cu încărcătură deosebită pentru mine. Toți banii pe care îi câștig aici îi voi dona Armatei Ucrainene, vă mulțumesc foarte mult pentru sprijin,” a transmis Elina Svitolina în interviul oferit pe suprafața de joc, imediat după încheierea meciului.

Elina Svitolina, in Ukranian colors, is indeed facing Russian Anastasia Potapova, who is playing under no flag or nation in Monterrey. pic.twitter.com/XcNuwSmCql