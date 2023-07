Unde s-a jucat totul: „Acum e cel mai bun din lume” Djokovic știe ce l-a propulsat pe Alcaraz de la 0 la 100, pe iarbă

Novak Djokovic (36 de ani, 2 ATP) a fost învins de Carlos Alcaraz (20 de ani, 1 ATP), scor 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4, în finala turneului de la Wimbledon.

Cu doar patru turnee jucate pe iarbă, Alcaraz a reușit un sezon 2023 magic, pe suprafața pe care se simțea cel mai puțin confortabil, ieșind campion la Queen's și Wimbledon.

Novak Djokovic: „Carlos Alcaraz este cel mai bun jucător din lume, fără îndoială.”

„Carlos e un jucător complet,” a spus Djokovic, după finala Wimbledon 2023.

Tenismenul sârb știe care este momentul psihologic care l-a întărit extraordinar pe tânărul jucător din Murcia. În primul tur al întrecerii ATP 500 de la Queen's, Carlos Alcaraz a evitat la limită înfrângerea în fața numărului 82 ATP, Arthur Rinderknech, pe care l-a învins de la 0-1 la seturi.

După acel succes, Djokovic crede că Alcaraz a prins curaj pe suprafața cea mai delicată a circuitului, dovadă stând cele patru seturi pierdute de Alcaraz, în cele șapte meciuri jucate pe iarba de la Wimbledon.

Primul tur al competiției de la Queen's, crucial în evoluția lui Alcaraz, crede Djokovic

„M-a surprins pe mine și pe toată lumea cât de rapid s-a adaptat pe iarbă, în acest an. Nu a avut multe victorii pe iarbă, în ultimii doi ani, în care a jucat.

Venind de pe zgură și având stilul de joc pe care îl are... cred că turneul de la Queen's l-a ajutat mult. A fost aproape să piardă meciul din primul tur, după care a început să prindă formă în fața unor jucător din ce în ce mai puternici.

Terenurile de la Wimbledon sunt mai lente decât cele de la Aorangi sau de la Queen's, așa că sunt mai potrivite pentru jucătorii care joacă de pe linia de fund, ca și el.

Dar a impresionat pe iarbă, cu slice-urile, cu scurtele, cu venirile la fileu. E cel mai bun jucător din lume, nicio îndoială, merită să fie unde este,” a declarat Novak Djokovic, cu sportivitate, în ultima conferință de presă susținută la Wimbledon 2023.

Djokovic vede în Alcaraz o combinație perfectă între Federer, Nadal și el

„Nu mă așteptam să joace atât de bine anul acesta pe iarbă, dar a dovedit că este jucătorul mai bun.

Nu am mai jucat niciodată cu un jucător ca el, sincer să fiu. Cred că oamenii au vorbit în ultimele 12 luni despre jocul său care cuprinde anumite elemente din jocul lui Roger, Rafa și al meu. Sunt de acord cu asta. Are, practic, ce e mai bun din cele trei lumi.

Are această mentalitate de taur spaniol, un spirit de luptă și o apărare incredibilă pe care am văzut-o la Rafa. Cred că are niște reveruri care alunecă elegant, câteva asemănări cu reverele mele. E un jucător complet,” a completat „Nole”, în conferința de presă organizată după finală.