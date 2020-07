E incredibil! Ce mananca Novak Djokovic intr-o dimineata obisnuita suna IREAL

Novak Djokovic si-a imbunatatit considerabil performantele pe terenul de tenis odata ce si-a schimbat drastic regimul alimentar.

Cand a descoperit ca este alergic la gluten si lactoza, actualul lider ATP a luat decizia de a-si ajusta meniul saptamanal si de a scoate din acesta ingrediente precum carnea, produsele lactate si zahar rafinat.

"A fost o schimbare drastica, dar am fost motivat sa o fac, deoarece am simtit instant ca imi face bine. Familia mea s-a ingrijorat cu privire la mine cand a vazut ca slabesc, moment cand am inceput sa scot si carnea rosie din meniu, pentru ca simteam ca consumam mult efort in procesul digestiv pentru a procesa carnea ingerata. Risipeam energie esentiala de care aveam nevoie pentru concentrare, pentru recuperare, pentru urmatorul antrenament ori urmatorul meci," a afirmat Novak Djokovic pentru In Depth, emisiune moderata de Graham Bensinger.

"Acum am o dieta bazata pe plante si nu mai consum niciun produs de provenienta animala. A fost o calatorie interesanta care a inceput in 2010," a adaugat Novak Djokovic. Chestionat despre ce mananca intr-o zi obisnuita, Nole a raspuns deschis: "Dupa ce ma trezesc, incep ziua cu un pahar de apa calda si lamaie, ca sa imi ajut corpul sa se detoxifieze. Apoi beau un suc de telina pe stomacul gol, dupa care fac o pauza, urmata de un smoothie verde care contine diverse alge, fructe si suplimente pe care le folosesc pentru claritate psihologica si pentru longevitate. Mananc multe fructe in prima parte a zilei, salate, nu imi place sa mananc nimic care sa-mi consume multa energie pentru digestie, in mod special in prima parte a zilei, intrucat atunci am nevoie de cea mai multa energie pentru antrenamente. Imi mentin mesele usoare, iar la pranz mananc pseudo-cereale, precum quinoa, mei si orez salbatic, cartofi, cartofi dulci fierti or gatiti cu aburi," a completat Novak Djokovic.

Ce mananca si bea Novak Djokovic intr-o dimineata normala:

- un pahar cu apa calda si lamaie

- un suc de telina pe stomacul gol

- un smoothie verde pe baza de alge, fructe si suplimente nutritive

- fructe

- quinoa, mei, orez salbatic sau cartofi (dulci)