Mats Wilander, după victoria cu Giorgi de la US Open: ”Simona Halep e greu de învins” Ce schimbare drastică a făcut 

Simona Halep s-a declarat încântată de jocul pe care l-a făcut în primul tur la US Open 2021.

”Simona Halep e greu de învins,” a spus fostul mare tenismen suedez, Mats Wilander într-o intervenție televizată în direct imediat după încheierea meciului disputat de româncă în compania italiencei Camila Giorgi. A fost 6-4, 7-6 pentru numărul 13 WTA în primul tur la US Open 2021, la capătul a 93 de minute de joc.

”Sunt foarte mulțumită cu această victorie. Camila a jucat foarte bine, vine din Canada, unde a câștigat turneul și avea încredere mare în ea. Am avut probleme fizice, dar mă bucur că am putut trece testul,” au fost primele cuvinte exprimate de Simona Halep după accederea în runda a doua competițională.

Simona Halep a câștigat 90% (28/31) din punctele jucate cu primul serviciu

5 ași a servit Simona Halep în acest meci, aspect al jocului care a confirmat progresul arătat discret la Cincinnati. Mats Wilander a remarcat modificări în procedeul de servă efectuat de sportiva din România, spunându-i: ”Nu mai arunci mingea la fel de sus.”

”Da, am facut multe ajustări, am lucrat mult la serviciu. Știu că trebuie să am un avantaj acolo și am mai multă încredere când servesc puternic,” a fost răspunsul Simonei Halep, care a spus în încheiere că se bucură de echipamentul galben oferit de Nike cu ocazia acestui US Open, precizând că îi apreciază culorile din steagul României.

În turul 2, Simona Halep o va întâlni pe Kristina Kucova (111 WTA).

