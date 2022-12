România are viitor în circuitul WTA! Turneul de la Cluj-Napoca, votat cel mai bun din lume de către jucătoare

Transylvania Open a câștigat premiul pentru cel mai bine organizat turneu de calibru 250 în circuitul WTA, după doar a doua ediție desfășurată.

Distincția a fost acordată în urma votului jucătoarelor, care au apreciat eforturile organizatorice ale echipei conduse de Patrick Ciorcilă, fost tenismen și actualmente director al acestui turneu de tenis din Cluj-Napoca.

Printre aspectele apreciate de jucătoare s-au numărat proximitatea hotelului în care au fost cazate - începând cu 2022, chiar peste drum de Arena BT, gazda turneului -, dar și calitatea suprafeței de joc, punctează Treizecizero.

În plus, jucătoarele, printre care Eugenie Bouchard au menționat calitatea postărilor foto-video ale turneului, pe rețelele sociale, dar și reputația de seriozitate a oficialilor întrecerii, lăudați pentru punctualitatea serviciilor oferite.

Spre deosebire de prima ediție, din 2021, când Simona Halep a disputat finala turneului împotriva ulterioarei finaliste a Turneului Campioanelor, Anett Kontaveit, ediția din acest an s-a încheiat sub așteptările fanilor, Anna Blinkova depășind-o pe Jasmine Paolini în finală.

Transylvania Open is the @WTA 250 Tournament of the Year! We couldn’t be any happier????

Our entire team is honored and grateful for the recognition received from the players and the support of the fans ????

See you all in Cluj next year! ????????https://t.co/gI4a1mlTmE • #TO2022 pic.twitter.com/rneAqBSir5