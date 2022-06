Roger Federer este cel mai bine plătit tenismen în 2022, fără să fi jucat vreun meci: care sportiv a acumulat cei mai mulți bani în noul an

7 iulie 2021 este data la care Roger Federer a apărut ultima oară pe terenul de tenis, într-un meci oficial. În sferturile turneului de la Wimbledon, tenismenul elvețian pierdea în fața polonezului Hubert Hurkacz primul set la zero în istoria participărilor sale pe iarba londoneză.

Deși nu a înregistrat nicio partidă oficială în acest an, Roger Federer (40 de ani) este cel mai bine plătit tenismen din lume în 2022. $85,7 milioane este suma încasată de jucătorul catalogat de mulți „cel mai elegant din istoria tenisului”, clasându-se astfel pe locul 8, la nivel global.

În topul celor mai bine plătiți 100 de sportivi există o dominație a baschetbaliștilor, peste o treime din clasament fiind ocupată de aceștia, în timp ce un sfert, de către fotbaliștii americani.

Marea parte a câștigurilor financiare, de până la $85 de milioane provin din sponsorizări și contracte de publicitate, potrivit unui raport publicat de Sportico.

Cel mai bine plătit sportiv din lume rămâne LeBron James, care a acumulat în noul an $127 de milioane. Alături de Michael Jordan și LeBron James s-a alăturat și Tiger Woods, în clubul sportivilor miliardari.

