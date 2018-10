Revolutie in tenis! Sistemul VAR va fi implementat in scurt timp. Ce schimbari aduce 

Revolutia arbitrajului video ajunge si in tenis.

Video Assistant Referee (VAR) va fi incercat in circuitul masculin de tenis la Next Gen Finals de la Milano, turneu rezervat celor mai buni tenismeni sub 21 de ani.

Sistemul din tenis se presupune a fi un hawk-eye avansat, oferindu-le jucatorilor posibilitatea sa conteste anumite decizii pe care le simt in defavoarea lor, ori de cate ori vor considera necesar.

Prin intermediul sistemului VAR se vor putea verifica fazele in care mingea a cazut de doua ori inainte de a fi lovita, eventuale atingeri ale fileului de catre unul dintre jucatori. ATP a luat aceasta decizie penutr a indeparta orice eroare care poate aparea pe durata meciurilor de tenis. Acest sistem se va baza pe imagini inregistrate de catre camerele de luat vederi montate chiar pe teren. Un operator va alege faza contestata si i-o va trimite arbitrului de scaun, care va lua decizia finala.

La editia din acest an a Next Gen, care va debut ape 6 noiembrie, vor mai fi experimentate si alte inovatii, cum ar fi reducerea timpului de incalzire la 4 minute si instalarea unor port-prosoape, astfel incat prosoapele sa nu mai fie pastrate de copiii de mingi.