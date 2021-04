Replica lui Novak Djokovic, dupa ce Rafael Nadal a spus ca este obsedat sa castige mai multe Grand Slam-uri: "Nu stiu cum gandeste Rafa, are dreptul la opinie."  

Rafael Nadal si Novak Djokovic s-au contrat, de la distanta, pe tema recordului istoric al numarului de Grand Slam-uri castigate.

Rafael Nadal a facut o declaratie curioasa in presa britanica despre rivalul sau, Novak Djokovic, despre care a afirmat ca este obsedat sa ajunga jucatorul cu cele mai multe titluri de mare slem. In prezent, Nadal si Federer conduc clasamentul istoric, cu cate 20 de titluri, secondati de sarb, care are in palmares 18 astfel de reusite.

"Vreau sa castig mai multe titluri de Grand Slam, desigur. Nu exista niciun dubiu in privinta asta. Nu inteleg... adica ce vreau sa spun e ca Novak e obsedat de asta, e mereu mult mai concentrat, dar nu intr-un mod negativ. E foarte concentrat pe aceste lucruri si inseamna mult pentru el. El vorbeste mereu despre aceste recorduri, bravo lui, dar acesta nu este modul in care eu privesc lucrurile. Eu am ambitii sanatoase. Desigur, sunt ambitios, daca nu as fi, nu m-as afla aici, insa eu am altfel de ambitii decat el. Continui sa fac ceea ce fac, incerc mereu sa ma pun intr-o pozitie din care sa ma bucur de circuit in continuare, dar bineinteles ca vreau sa obtin cat de mult se poate in timpul pe care-l mai am la dispozitie. Sunt foarte satisfacut de cariera pe care o am, dar nu fac un pas in spate in privinta motivatiei din aceasta cauza. Nu devin un frustrat daca pierd un turneu, eu incerc sa fac lucrurile diferit," a spus Rafael Nadal pentru Metro, potrivit Eurosport.

Replica liderului mondial nu s-a lasat prea mult timp asteptata insa; Nole i-a raspuns tenismenului spaniol si i-a invalidat declaratia, afirmand ca nu obsedeaza cu niciun lucru in viata, dar este sincer in stabilirea obiectivelor personale si simte o naturalete in a-si verbaliza dorintele.

"Nu pot sa vorbesc in locul lui, nu stiu cum gandeste, dar Rafa are dreptul la opinie, indiferent despre ce vorbim. A vorbit despre recorduri de data asta. Personal, nu simt ca sunt obsedat cu nimic in viata, simt doar ca am pasiunea si dorinta enorma de a continua sa ma dezvolt, ca tenismen. Sunt o persoana care vrea sa isi indeplineasca telurile in viata si nu am avut niciodata probleme in a-mi verbaliza obiectivele. Niciodata nu mi-a fost dificil sa spun ca vreau sa stabilesc recordul all-time al Grand Slam-urilor castigate; nu e rau sa vrei asta. De cand am fost mic, am fost neinfricat in a-mi exprima obiectivele. Am vrut sa fiu numarul 1 in lume si sa castig turnee de mare slem. Desigur, obiectivele cresc, iar cand il indeplinesti pe unul, il vrei pe urmatorul. Asta e calea, e aceeasi cu cea pe care Rafa merge," a fost raspunsul oferit de Novak Djokovic, informeaza Punto de break.

Rafael Nadal si Novak Djokovic s-au intalnit in circuitul ATP de 56 de ori. 'Nole' il conduce pe Rafa cu 29-27 la numarul de victorii. Cel mai lung meci jucat vreodata de cei doi ramane finala Openului Australian din 2012, cand Djokovic s-a impus in cinci seturi, dupa 5 ore si 53 de minute de joc, scor 5-7, 6-4, 6-2, 6-7, 7-5.