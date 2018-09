VIDEO | Asta nu s-a vazut la TV! Momentul surprins la festivitatea de premiere: reactia imediata a lui Osaka

Naomi Osaka este campioana de la US Open 2018!

Nipona s-a impus in finala de la Flushing Meadows in fata Serenei Williams, scor 6-2, 6-4, dupa o ora si 19 minute de joc, cucerind astfel primul sau titlu de Grand Slam din cariera, la doar 20 de ani!

La festivitatea de premiere, unde a fost prezenta si Chris Evert, castigatoare a 18 titluri de Grand Slam, un moment admirabil a avut loc. Evert s-a inclinat in fata castigatoarei de la aceasta editie a US Open 2018, Naomi Osaka. Momentul a fost surprins cu greu de o camera de vedere stinghera, insa a fost vizibil gestul de modestie al japonezei in varsta de 20 de ani, proaspat incoronata la New York.

In urma acestui rezultat, Serena Williams rateaza sansa de a-i egala recordul de 24 de titluri de Grand Slam al australiencei Margaret Court, insa urca in clasamentul mondial de pe 26 pe 16, iar Naomi Osaka pana pe 7 WTA, de pe locul 19.