Reactia Simonei dupa ce a vazut mesajul lui Nadal: "E un baiat deosebit!" Ce i-a scris Serena lui Darren Cahill

Simona Halep a revenit in tara cu replica trofeului Suzanne Lenglen de la Roland Garros.

"Halep a meritat primul sau GrandSlam. Este o luptatoare extraordinara. Si muncitoare. Imi plac oamenii care muncesc mult pentru visul lor si au succes pentru ca merita asta", a declarat Rafael Nadal dupa ce a castigat trofeul 11 la Roland Garros.

Simona a fost coplesita de numarul de mesaje dupa ce a castigat primul ei Grand Slam. Majoritatea adversarelor din circuitul WTA au postat mesaje de felicitare pe retelele socializare. Serena Williams i-a scris lui Darren Cahill.

"Adversarele mele s-au bucurat pentru mine, e foarte mult, inseamna ca ne intelegem bine si avem o altfel de relatie. Am zis mereu ca suntem o mare familie in tenis. Le multumesc pentru mesajele frumoase, au fost multe reactii, am primit mesaje personale, si fetele din Romania mi-au scris. Chiar am fost surprinsa placut si emotionata"



Mai multe fetele mi-au scris, Petra Kvitova a fost prima care mi-a scris pe telefon. Serena I-a transmis un mesaj lui Darren pentru ca nu are numarul meu. M-a felicitat pentru victorie.

Pe Sharapova nu am vazut-o, nu ne-am intersectat.

Unchiul lui Nadal a venit in timpul unui interviu si m-a felicitat, stiu ca e un baiat deosebit, ma asteptam sa zica ceva dragut. Eu despre el ce sa spun, nu am cuvinte sa descriu ce a facut el", a spus Simona Halep la revenirea in tara.



Simona spune ca a inceput sa accepte si a invatat cum sa se descurce cu presiunea imensa, dar si cu contestatarii.

"Am inceput sa accept si sa ma bucur de acest moment, e fel mai frumos moment al vietii mele. Asteptarile sunt mari, dar nu am simtit presiune si am inceput sa invat sa fiu la cel mai inalt nivel al meu in tenis atunci cand simt presiune, emotie si toate lucrurile.

Nu pot sa spun ca a fost presiune negativa din partea romanilor, dar si ei au asteptat atat de mult acest trofeu. Si eu l-am asteptat la fel de mult. Fiecare am reactioneaza asa cum este, am incercat sa iau pe parte pozitiva tot ce s-a scris si s-a vorbit,

Am simtit si publicul francez alaturi de mine pe tot parcursul turneului.

Cele 3 finale pierdute m-au ajutat sambata, am avut in minute finala de anul trecut, acum am spus ca daca s-a intamplat la altcineva suint capabila si eu de acelasi lucru. Incerc sa fac din asta o arma.", a spus Simona.

Halep va prezenta trofeul Roland Garros diseara pe National Arena in direct pe www.sport.ro.