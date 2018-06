OPINIE / "Daca am avea niste Halep si prin primarii..." Gabriel Chirea dupa balbele PMB in organizarea evenimentului Simonei

Preocupati sa isi demonstreze forta politica prin mitinguri gigant si sa organizeze targuri, concerte si festivaluri de sute de milioane de euro, oamenii din Primaria Capitalei par ca se mobilizeaza mai greu in cazul evenimentelor care chiar conteaza.

Simona Halep este primul sportiv roman care a castigat titlul la Roland Garros de la succesul Virginiei Ruzici, din 1978 incoace (au trecut deja 40 de ani!), dar Primaria Bucurestiului a fost prinsa pe contre-pied in incercarea de a-i organiza un eveniment in care sportiva sa prezinte trofeul romanilor. Probabil din cauza ca angajatii primariei au avut liber in week-end si a fost mai greu sa fie mobilizati, ei au dat in foc, luni, la revenirea la serviciu, in incercarea de a gasi un compromis pentru primirea in conditii decente a castigatoarei turneului de la Paris.



Preocupata cu organizarea mitingului impotriva abuzurilor, desfasurat in Piata Victoriei in acelasi timp cu desfasurarea finalei de la Roland Garros, institutia condusa de doamna Gabriela Firea, altfel experta in contractarea unui numar impresionant de targuri, concerte, festivaluri si activitati recreativ-artistice, a tacut malc doua zile dupa victoria Simonei Halep. Asta desi le-a fost ridicat moralul oamenilor adusi la mitingul PSD cu imaginile finalei de la Openul Francez proiectate de ecranul gigant amplasat in fata Guvernului si s-a napustit, in februarie 2018, cu un titlu de cetatean de onoare al Bucurestiului asupra tenismenei.



Simona si staff-ul sau ar fi vrut fie sa faca un tur de onoare al centrului Bucurestiului, fie sa le prezinte fanilor sai trofeul intr-una din marile piete ale Capitalei, insa Primaria nu si-a dat acceptul, motivand ca este timpul prea scurt pentru obtinerea tuturor autorizatiilor necesare. Nu a contat nici dorinta sportivei de a rasplati extraordinarul suport pe care publicul roman l-a adus la aproape fiecare turneul la care a participat, nici faptul ca cetatenii si-au exprimat dorinta clara de a sarbatori unul dintre rarele momente in care ne mai putem mandri cu o performanta cu adevarat notabila. Locul normal de organizare a unui astfel de eveniment era Piata Constitutiei, cel care ar fi trebuit sa fie deja eliberat de scena spectacolului "Vlaicu Voda", prezentat ca "o calatorie fascinanta in lumea satului romanesc medieval" si "unul dintre cele mai asteptate proiecte de pe agenda Centenarului" (ce treaba o avea Vlaicu Voda cu Marea Unire, nu e foarte clar), in fapt o combinatie intre diverse ateliere mestesugaresti si o piesa de teatru cu Lavinia Sandru in distributie, care a ocupat piata din fata Palatului Parlamentului in week-end-ul 8-10 iunie si a costat 431.000 de euro.



Ulterior, s-a gasit o solutie de avarie, anuntandu-se printr-un comunicat de presa ca "Primaria Capitalei, prin Compania Sport pentru toti, in parteneriat cu Federatia Romana de Tenis, organizeaza maine (luni - n.r.), 11 iunie 2018, ora 20.00, la Arena Nationala, in fata zonei VIP - intrarea oficiala, o ceremonie in cadrul careia Simona Halep, cetatean de onoare al Capitalei, va prezenta romanilor trofeul Roland Garros! Toti cei care vor sa o vada pe marea noastra campioana sunt asteptati la Arena Nationala!". Pentru cine nu stie, Zona VIP - Intrarea oficiala a Arenei Nationale este denumirea pompoasa a scarilor pe care iese Gigi Becali din stadion la fiecare meci, unde este ovationat de publicul sau, care ii striga sa se suie pe masina si sa le faca cu mana. Sau unde ies invitatii de la loje ca sa mai pufaie o tigara sau sa mai ragaie dupa bufetul servit in timpul meciurilor. Acolo voia PMB sa organizeze ceremonia in cinstea succesului Simonei Halep! Ulterior, probabil atentionati de cineva de ridicolul situatiei, angajatii primariei au revenit si au precizat ca "a fost o exprimare defectuoasa" si ca s-a hotarat deschiderea stadionului si montarea unei scene in fata zonei VIP a arenei, dar si a unui ecran urias.



Ca de obicei, evenimentul ne-a aratat ca ne dau zeii in continuare multi sportivi talentati, dar ne-au lipsit total de manageri si administratori de aceeasi calitate.