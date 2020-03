REACTIA OFICIALA a reprezentantilor turneelor de la Miami cu privire la COVID-19 | Care sunt sansele ca intrecerea din Florida sa aiba loc conform calendarului 

Din articol Competitiile din Miami, in dubiu dupa anularea turneului de la Indian Wells

Oficialii turneului de la Miami au reactionat subit dupa decizia organizatorilor de la Indian Wells de a anula competitiile.

Oficialii turneelor ATP si WTA de la Miami au publicat un anunt de maxima importanta la finalul zilei incepute cu hotararea organizatorilor californieni de a anula competitiile din Indian Wells.

"Turneul de la Miami va avea loc conform programului, intre 23 martie si 5 aprilie. Siguranta ramane o prioritate si monitorizam situatia COVID-19 indeaproape atat alaturi de reprezentantii oficiali locali, statali si federali, cat si de expertii din institutiile de sanatate pana la inceperea concursului. Mai mult decat atat, vom munci impreuna cu oficialii circuitelor ATP si WTA pentru a stabili recomandarile celor mai bune practici care sa asigure un mediu sigur pentru fani, jucatori si staff", au inclus cei de la Miami Open intr-o postare pe Twitter.

Competitiile din Miami, in dubiu dupa anularea turneului de la Indian Wells



Coronavirusul a afectat deja mai multe competitii de tip challenger in Europa si Asia, dar problemele din California si Florida constituie primele motive de ingrijorare pentru fanii tenisului cu privire la buna organizare a turneelor primaverii 2020.

In Italia, toate competitiile sportive au fost anulate pana in data de 3 aprilie, fapt care pune sub semnul intrebarii derularea turneului ATP Masters 1000 si a competitiei WTA Premier 5 de la Roma.

Statement from the Miami Open. pic.twitter.com/kj6aDOmMwV — Miami Open (@MiamiOpen) March 9, 2020