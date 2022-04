Reacția lui Novak Djokovic, după ce Wimbledon i-a interzis pe ruși și bieloruși: liderul ATP, victorie în 3 ore și jumătate la Belgrad

Liderul ATP, Novak Djokovic (34 de ani) a avut parte de un debut furtunos în turneul ATP 250 de la Belgrad. Împotriva conaționalului Laslo Djere (26 de ani, 50 ATP), multiplul campion de Grand Slam a luptat 3 ore și 24 de minute pentru a-și transforma palmaresul în 2022 într-unul pozitiv (3 victorii și 2 eșecuri). A fost prima victorie a lui Djokovic, după 2 luni de zile.

A fost 2-6, 7-6 (6), 7-6 (4) pentru Novak Djokovic, sub privirile unei arene principale umplute până la refuz. Misiunea sârbului Novak Djokovic nu va fi mai facilă în faza sferturilor de finală, unde îl va înfrunta pe Miomir Kecmanovic, jucătorul din Serbia cu cea mai pronunțată ascensiune în 2022. Kecmanovic (22 de ani, 38 ATP) a trecut în optimi de John Millman, scor 6-4, 7-6 (5).

La conferința de presă, Novak Djokovic a admis că îi lipsește încrederea de sine, dar știe cum să o recapete, având experiența unor momente similare depășite în trecut.

În plus, sfârșitul zilei a fost prilejul ideal pentru ca Novak Djokovic să comenteze decizia oficialilor turneului de la Wimbledon de a le interzice sportivilor din Federația Rusă și Belarus accesul în ediția 2022.

„O să fiu întotdeauna primul la a condamna războiul. Drept copil al războiului, cunosc ce fel de traumă emoțională lasă în urmă un război. Noi, cei din Serbia, știm ce s-a întâmplat în 1999, oamenii obișnuiți suferă. Am avut multe războaie în Balcani.

Acestea fiind spuse, nu pot să sprijin decizia luată de Wimbledon. Nu e vina sportivilor. Când politica interferează cu sportul, de obicei, rezultatul nu e bun,” a spus Novak Djokovic, notează jurnalistul sârb, Sasa Ozmo.

The moment @DjokerNole prevailed in an epic contest with Djere in Belgrade...#SerbiaOpen pic.twitter.com/DOnP4OHV96