Organizatorii Openului Australian i-au urat „La mulți ani!” Simonei Halep, în ziua în care multipla campioană de Grand Slam din România a împlinit 31 de ani.

„Mereu te poți baza pe Simo să acopere tot terenul. La mulți ani, Simona Halep! Ne vedem în 2023!”, au scris australienii pe conturile de social media, recomandând incredibila mobilitate, dar și uimitoarea viteză de deplasare ale sportivei din țara noastră.

Descrierea a fost atașată unui videoclip în care Simona Halep a făcut spectacol la Melbourne, în meciul cu Eugenie Bouchard din turul 2 al Openului Australiei, ediția 2018, încheiat scor 6-2, 6-2, în favoarea jucătoarei române.

În 2022, Simona Halep s-a oprit în faza optimilor de finală ale Openului Australian, la capătul unui meci-maraton cu Alize Cornet, desfășurat într-o temperatură caniculară.

You can always count on Simo to cover the court ⚡️

Happy birthday, @Simona_Halep. See you in 2023! pic.twitter.com/NkLp2sWZrd